ФК "Барселона" продемонстрировал рекордный доход
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Футбольный клуб "Барселона" получил рекордный доход за сезон 2017/18, передает УНН со ссылкой на сообщение ФК в Twitter.
"За 2017/18 год был получен рекордный доход в размере 914 млн евро", - говорится в сообщении.
Ранее рекордный показатель дохода клуба составлял 708 млн евро, он был достигнут по итогам сезона 2016/17.
Напомним, по данным ГФС, в 2018 году футболисты и работники ФК "Динамо" (Киев) задекларировали доход в размере около 170 миллионов гривен.
При этом, по данным СМИ, доход ФК "Шахтер" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен, что ровно в 10 раз больше, чем годовой доход киевского клуба.
Как сообщал УНН, по данным журналиста Сергея Болотникова, столичный клуб "Динамо" годами уклоняется от уплаты налогов в полном объеме.
Происходит это благодаря оффшорному финансированию ФК и декларированию минимальных заработных плат футболистов, констатируют СМИ.