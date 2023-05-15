Фірташу сьогодні вручають повідомлення про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Бізнесмен Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України та БЕБ підозру у вчиненні злочину, повідомили УНН джерела в правоохоронних органах.
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Як повідомляють джерела, СБУ та Бюро економічної безпеки сьогодні вручають підозри самому Фірташу та 8 топ-менеджерам його компаній. З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха («РГК», «Йє енергія») та облгазів.
Правоохоронці, за даними джерел, викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит, як вказують, покривали за рахунок державного газу.
За даними джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.
Нагадаємо
У березні стало відомо, що СБУ та БЕБ викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.
До організації оборудки, повідомляли у СБУ, причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів.