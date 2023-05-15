Фирташу сегодня вручают уведомление о подозрении

Детали

Как сообщают источники, СБУ и Бюро экономической безопасности сегодня вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха («РГК», «Йе энергия») и облгазов.

Правоохранители, по данным источников, разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит, как указывают, покрывали за счет государственного газа.

По данным источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд гривен.

Напомним

В марте стало известно, что СБУ и БЭБ разоблачили 16 облгазов на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен.

К организации схемы, сообщали в СБУ, причастен топ-менеджмент 16 региональных газовых предприятиях в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Житомирской, Волынской, Закарпатской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Ивано-Франковской областях, связанных с одним из украинских олигархов.