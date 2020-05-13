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Фірсова звільнили з посади голови Держекоінспекції: реакція

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Кабмін звільнив тимчасово виконуючого обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгора Фірсова. Останній прокоментував своє звільнення з посади, зазначивши, що жодних причин звільнення йому не пояснили. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Фірсова звільнили з посади голови Держекоінспекції: реакція

“Друзі, сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України. Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з Прем'єром у мене не було. Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу”, - написав Фірсов.

Він зазначив, що найближчим часом опублікує детальний підсумковий звіт того, що було зроблено його командою за недовгий час перебування на посаді.

“Забігаючи вперед, скажу, що мені не соромно за нашу роботу, і ми встигли зробити більше, ніж будь-хто інший на цій посаді”, - додав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін призначив новим головою Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого.

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