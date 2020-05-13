Фирсова освободили от должности председателя Госэкоинспекции: реакция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабмин уволил временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова. Последний прокомментировал свое увольнение с должности, отметив, что никаких причин увольнения ему не объяснили. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени", - написал Фирсов.
Он отметил, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет того, что было сделано его командой за недолгое время пребывания в должности.
"Забегая вперед, скажу, что мне не стыдно за нашу работу, и мы успели сделать больше, чем кто-либо другой на этой должности", - добавил Егор Фирсов.
Напомним, сегодня Кабмин назначил новым председателем Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.