Фирсова освободили от должности председателя Госэкоинспекции: реакция

"Друзья, сегодня решением Кабинета министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени", - написал Фирсов.

Он отметил, что в ближайшее время опубликует подробный итоговый отчет того, что было сделано его командой за недолгое время пребывания в должности.

"Забегая вперед, скажу, что мне не стыдно за нашу работу, и мы успели сделать больше, чем кто-либо другой на этой должности", - добавил Егор Фирсов.

Напомним, сегодня Кабмин назначил новым председателем Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.