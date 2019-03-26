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Фірму оштрафували на майже 1 млн грн за неоформлених працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня УНН. Управління Держпраці у Чернівецькій області винесло постанову про стягнення з суб’єкта господарювання будівельної галузі штрафу у 876 330 гривень за використання праці неоформлених працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства. 

Фірму оштрафували на майже 1 млн грн за неоформлених працівників

Як зазначено в повідомленні, під час перевірки інспекторами праці встановлено, що на одному із будівельних майданчиків обласного центру перед початком трудової діяльності семеро працівників проходили стажування (на посадах кранівник, водій, муляр, машиніст-екскаваторник та ін.) без оформлення трудових відносин. Інспектори зафіксували факт допуску до роботи працівників без укладення із ними відповідних трудових договорів та неповідомлення про їхнє працевлаштування ДФС.

Цими діями роботодавець порушив чинне трудове законодавство, а саме статтю 24 Кодексу законів про працю України – "Укладення трудового договору". Тепер суб’єкту господарювання доведеться заплатити штраф у розмірі 876 330 гривень.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що, за інформацією Держпраці, підприємства погасили 640 млн грн зарплатних боргів

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