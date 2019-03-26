Фирму оштрафовали почти на 1 млн грн из-за неоформленных работников

Как отмечается в сообщении, во время проверки инспекторами труда установлено, что на одной из строительных площадок областного центра перед началом трудовой деятельности семь работников проходили стажировку (на должностях крановщик, водитель, каменщик, машинист-экскаваторщик и др.) без оформления трудовых отношений. Инспекторы зафиксировали факт допуска к работе работников без заключения с ними соответствующих трудовых договоров и неуведомления об их трудоустройстве ГФС.

Этими действиями работодатель нарушил действующее трудовое законодательство, а именно статью 24 Кодекса законов о труде Украины - "Заключение трудового договора". Теперь субъекту хозяйствования придется заплатить штраф в размере 876 330 гривен.

Напомним, ранее УНН сообщал, что, по информации Гоструда, предприятия погасили 640 млн грн долгов по зарплате.