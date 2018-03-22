Фірма-метелик завалила медичними відходами промислову зону Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Звалище медичних відходів у промисловій зоні Запоріжжя організував псевдоутилізатор небезпечних відходів. Про це повідомляє Мінприроди, передає УНН.
У міністерстві нагадали, що слідчі дії з приводу виявлених небезпечних відходів у Запорізькій області були проведені ще у грудні минулого року. З’ясувалося, що територія належить фірмі ТОВ “Муніципальна екологічна компанія”, котра мала вивозити відходи з медичних закладів Дніпра та Запоріжжя.
“За даними Держекоінспекції в Запорізькій області, у проведенні слідчих дій брала участь особа, яка представилась директором ТОВ „Муніципальна екологічна компанія“. Зокрема, ним було поінформовано, що компанія є користувачем будівлі для зберігання відходів від надання медичних послуг. Проте підтверджуючих документів на право користування приміщенням, а також документів, що засвідчують походження або власника небезпечних відходів, особою, яка представилася директором, не надано”, — розповіли у міністерстві.
Оскільки ТОВ “Муніципальна екологічна компанія” відсутнє у переліку ліцензіатів на поводження із небезпечними відходами, фірма не має права збирати, перевозити та зберігати небезпечні відходи, підкреслили у міністерстві.
Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їхніми словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутності нагляду з боку профільного міністерства велика частина спецкомпаній перетворилася у безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.