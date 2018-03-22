Фирма-однодневка завалила медицинскими отходами промышленную зону Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Свалку медицинских отходов в промышленной зоне Запорожья организовал псевдоутилизатор опасных отходов. Об этом сообщает Минприроды, передает УНН.
В министерстве напомнили, что следственные действия по поводу выявленных опасных отходов в Запорожской области были проведены еще в декабре прошлого года. Выяснилось, что территория принадлежит фирме ООО “Муниципальная экологическая компания”, которая должна вывозить отходы из медицинских учреждений Днепра и Запорожья.
“По данным Госэкоинспекции в Запорожской области, в проведении следственных действий участвовало лицо, которое представилось директором ООО „Муниципальная экологическая компания“. В частности, им были проинформировано, что компания является пользователем здания для хранения отходов от оказания медицинских услуг. Однако подтверждающих документов на право пользования помещением, а также документов, удостоверяющих происхождение или владельца опасных отходов, лицом, представившийся директором, не представлено”, - рассказали в министерстве.
Поскольку ООО “Муниципальная экологическая компания” отсутствует в перечне лицензиатов на обращение с опасными отходами, фирма не имеет права собирать, перевозить и хранить опасные отходы, подчеркнули в министерстве.
Ранее УНН сообщал, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосах страны.