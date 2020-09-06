Фінський клуб відмовився провести матч КХЛ через протести у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Перша гра ХК "Динамо" з Мінська не відбулася через відмову фінського ХК "Йокеріт" приїжджати у Мінськ, передає УНН із посиланням на сайт змагань.
У Мінську 3 вересня мав відбутися матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги між місцевим "Динамо" і "Йокерітом". Планувалося, що фінський клуб прилетить до столиці Білорусі прямо у день гри і полетить відразу після неї.
Однак у підсумку "Йокеріт" не приїхав в аеропорт Гельсінкі і скасував поїздку. Видання "Спорт-Експрес" стверджує, що відмова клубу пов'язана із політичною ситуацією у Білорусі.
КХЛ відреагувала на дану неявку та зарахувала фінам технічну поразку.
"Хокейний клуб "Йокеріт" не прибув до Мінська для проведення матчу регулярного чемпіонату КХЛ. Відповідно до пункту 15 статті 29 Дисциплінарного регламенту "Йокеріту" зараховано технічну поразку (-: +)", - прокоментували ситуацію у пресслужбі КХЛ.
Як повідомляв УНН, нардепи виступили на підтримку протестів у Білорусі.