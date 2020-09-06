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Финский клуб отказался провести матч КХЛ из-за протестов в Беларуси

Киев • УНН

 • 10072 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первая игра ХК "Динамо" из Минска не состоялась из-за отказа финского ХК "Йокерит" приезжать в Минск, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Финский клуб отказался провести матч КХЛ из-за протестов в Беларуси

В Минске 3 сентября должен был состояться матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Динамо" и "Йокеритом". Планировалось, что финский клуб прилетит в столицу Белорусси прямо в день игры и полетит сразу после нее.

Однако в итоге "Йокерит" не приехал в аэропорт Хельсинки и отменил поездку. Издание "Спорт-Экспресс" утверждает, что отказ клуба связан с политической ситуацией в Беларуси.

КХЛ отреагировала на эту неявку и причислила финнам техническое поражение.

"Хоккейный клуб "Йокерит" не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента "Йокериту" засчитано техническое поражение (-: +)", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе КХЛ.

Как сообщал УНН, нардепы выступили в поддержку протестов в Беларуси.

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