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Біло-червоно-білі прапори у Раді: нардепи виступили на підтримку протестів у Білорусі

Київ • УНН

 • 39456 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Верховній Раді України народні депутати заблокували трибуну, тримаючи біло-червоно-білі прапори в знак підтримки протестів у Білорусі, передає кореспондент УНН.

Біло-червоно-білі прапори у Раді: нардепи виступили на підтримку протестів у Білорусі

"Ми віримо, що найближчим часом над парламентом Білорусі підніметься біло-червоно-білий прапор. Сябри, Україна з вами. Сьогодні ви боретесь не просто за демократію і свободу Білорусі, а і за свободу існування вашої країни. Диктатор Лукашенко зливає Білорусь Путіну", - сказав нардеп Олексій Гончаренко.

До слів підтримки білоруському народу долучилися народні депутати різних політичних сил.

"Незалежно від нашої партійної і фракційної приналежності, ми мусимо стояти разом з білоруським народом, захищаючи свободу. Хай живе Білорусь", - сказала нардеп, голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України відреагувало на закиди білоруського лідера Олександра Лукашенка щодо нібито "впливу" України на протести у Білорусі.

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