Фінські солдати знайшли "секретні російські військові бази" після рейду на таємничий острів

Острів Саккілуото належить 54-річному росіянину Павлу Мельникову з Санкт-Петербурга, який облаштував свою власність численними камерами безпеки, детекторами руху та знаками “Стороннім вхід заборонений”.

Острів також має дев’ять пристаней, вертолітний майданчик, плавальний басейн, прикрашений камуфляжною сіткою та велику кількість житлових приміщень, оснащених супутниковими антенами і яких достатньо, щоб розмістити невелику армію.

Тож не дивно, що рейд 22 вересня, один з 17 рейдів в тому районі, що були проведені того дня, викликав хвилю спекуляцій у Фінляндії про те, що справжнім власником острова можуть бути російські військові.

Фінські чиновники пояснили рейди заходами боротьби з відмиванням грошей та шахрайством з податковими та пенсійними виплатами. Але, як пише видання, населення не вірить цим заявам.

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Так, понад 400 фінських поліцейських та військовослужбовців нагрянули до Саккілуото та ще 16 розташованих у західній Фінляндії об’єктів, пов’язаних з Росією. Підтримку з повітря їм забезпечували вертольоти та літак спостереження. Повітряний простір над регіоном був закритий для всіх літаків, не залучених до операції.

Один із колишніх членів парламенту Фінляндії, який колись служив офіцером прикордонної служби, розповів виданню, що Росія планує побудувати доки для обслуговування своїх підводних човнів.

Водночас одна з популярних у соціальних мережах теорій полягає в тому, що наземні острови, що лежать поблизу фінських військових об’єктів та важливих судноплавних ліній Балтійського моря, були частиною таємної операції російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Фінська розвідка, згідно з останніми повідомленнями місцевих ЗМІ, вже давно попередила, що майно, придбане у Фінляндії громадянами Росії, може використовуватися для військових цілей.

Як помітили автори статті, вересневі рейди на фінські острови збіглися в часі з обговоренням у парламенті нового законодавства з метою посилення повноважень фінської розвідки. Політики також розглядають можливість впровадження заборони для людей з-за меж Європейського Союзу купувати землю у стратегічних районах.

Найбільша ж наразі група іноземних власників таких земель — з Росії, включаючи людей, близьких до президента Володимира Путіна.

Після рейдів двоє осіб були затримані — естонець російського походження та росіянин. Крім того, правоохоронці вилучили великі суми грошей в декількох валютах, зокрема 3 млн євро. Також були вилучені комп’ютерні диски та флеш-накопичувачі, що містять понад 100 терабайт даних.

Усі цільові об’єкти були пов’язані з паном Мельниковим та компанією, яку він допоміг створити в 2007 році, під назвою Airiston Helmi.

Як зазначає видання, інвестуючи в Фінляндію, Мельников працював під кількома іменами. Річні корпоративні документи визначають його як громадянина то РФ, то Латвії, то Мальти. Фінські ЗМІ повідомляють, що він також має вид на проживання в Угорщині та паспорти з трьох країн Карибського басейну.

Як повідомляв УНН, прес-аташе посольства РФ у Фінляндії раніше повідомила, що 23 вересня у справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії.