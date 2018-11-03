Финские солдаты нашли "секретные российские военные базы" после рейда на таинственный остров

Остров Саккилуото принадлежит 54-летнему россиянину Павлу Мельникову из Санкт-Петербурга, который обустроил свою собственность многочисленными камерами безопасности, детекторами движения и знаками "Посторонним вход запрещен".

Остров также имеет девять пристаней, вертолетную площадку, бассейн, прикрытый камуфляжной сеткой и большое количество жилых помещений, оснащенных спутниковыми антеннами и которых достаточно, чтобы разместить небольшую армию.

Неудивительно, что рейд 22 сентября, один из 17 рейдов в том районе, проведенных в тот день, вызвал волну спекуляций в Финляндии о том, что настоящим владельцем острова могут быть российские военные.

Финские чиновники объяснили рейды мерами борьбы с отмыванием денег и мошенничеством с налоговыми и пенсионными выплатами. Но, как пишет издание, население не верит этим заявлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Финляндии считает, что РФ и КНР стремятся усилить влияние на Европу, США - нет

Так, более 400 финских полицейских и военнослужащих нагрянули к Саккилуото и еще 16 расположенных в западной Финляндии объектов, связанных с Россией. Поддержку с воздуха им обеспечивали вертолеты и самолет наблюдения. Воздушное пространство над регионом было закрыто для всех самолетов, не привлеченных к операции.

Один из бывших членов парламента Финляндии, который когда-то служил офицером пограничной службы, рассказал, что Россия планирует построить пока для обслуживания своих подводных лодок.

В то же время одна из популярных в социальных сетях теорий заключается в том, что наземные острова, лежащие вблизи финских военных объектов и важных судоходных линий Балтийского моря, были частью тайной операции российской военной разведки, известной как ГРУ.

Финская разведка, согласно последним сообщениям местных СМИ, уже давно предупредила, что имущество, приобретенное в Финляндии гражданами России, может использоваться для военных целей.

Как заметили авторы статьи, сентябрьские рейды на финские острова совпали с обсуждением в парламенте нового законодательства с целью усиления полномочий финской разведки. Политики также рассматривают возможность введения запрета для людей за пределами Европейского Союза покупать землю в стратегических районах.

Наибольшая же пока группа иностранных владельцев таких земель - из России, включая людей, близких к президенту Владимиру Путину.

После рейдов двое человек были задержаны - эстонец российского происхождения и россиянин. Кроме того, правоохранители изъяли крупные суммы денег в нескольких валютах, в том числе 3 млн евро. Также были изъяты компьютерные диски и флэш-накопители, содержащие более 100 терабайт данных.

Все целевые объекты были связаны с господином Мельниковым и компанией, которую он помог создать в 2007 году под названием Airiston Helmi.

Как отмечает издание, инвестируя в Финляндию, Мельников работал под несколькими именами. Годовые корпоративные документы определяют его как гражданина то РФ, то Латвии, то Мальты. Финские СМИ сообщают, что он также имеет вид на жительство в Венгрии и паспорта из трех стран Карибского бассейна.

Как сообщал УНН, пресс-атташе посольства РФ в Финляндии ранее сообщила, что 23 сентября по делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России.