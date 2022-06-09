"Підготовка до можливих інцедентів": Фінляндія збудує загородження на кордоні з росією

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Як зазначається, 9 червня фінський уряд вніс кілька пропозицій щодо поправок до законодавства країни про прикордонний контроль, які мають якнайшвидше набути чинності.

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"Ситуація на кордоні наразі спокійна, але треба бути готовим до можливих інцидентів. Зміна до Закону про прикордонну охорону є одним із багатьох заходів уряду для посилення безпеки нашого кордону. Раніше цієї весни ми виділили додаткове фінансування прикордонникам на технічне спостереження, збільшення кількості прикордонників та закупівлю нових літаків спостереження", – заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

У прес-релізі міністерства зазначено, що вони допоможуть підготувати країну до боротьби з "загрозами гібридного характеру", зокрема, з "використанням міграційного питання з метою політичного тиску". Повідомляється, що після внесення поправок до законодавства прийом мігрантів здійснюватиметься централізовано у спеціально визначених для цього пунктах пропуску на кордоні.

Нагадаємо

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18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ у НАТО.