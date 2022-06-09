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"Підготовка до можливих інцедентів": Фінляндія збудує загородження на кордоні з росією

"Підготовка до можливих інцедентів": Фінляндія збудує загородження на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 147924 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Уряд Фінляндії планує внести поправки до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво загороджень на східному кордоні з росією. Про це повідомляє УНН, з посиланням на міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

Деталі

Як зазначається, 9 червня фінський уряд вніс кілька пропозицій щодо поправок до законодавства країни про прикордонний контроль, які мають якнайшвидше набути чинності.

Цитата

"Ситуація на кордоні наразі спокійна, але треба бути готовим до можливих інцидентів. Зміна до Закону про прикордонну охорону є одним із багатьох заходів уряду для посилення безпеки нашого кордону. Раніше цієї весни ми виділили додаткове фінансування прикордонникам на технічне спостереження, збільшення кількості прикордонників та закупівлю нових літаків спостереження", – заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

У прес-релізі міністерства зазначено, що вони допоможуть підготувати країну до боротьби з "загрозами гібридного характеру", зокрема, з "використанням міграційного питання з метою політичного тиску". Повідомляється, що після внесення поправок до законодавства прийом мігрантів здійснюватиметься централізовано у спеціально визначених для цього пунктах пропуску на кордоні. 

Нагадаємо 

Після російської агресії проти України Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку.

Національний оператор електромережі Фінляндії Fingrid заявив, що обмежить пропускну можливість транскордонних з'єднань із росією через "мінливу міжнародну ситуацію".

18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ у НАТО. 

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