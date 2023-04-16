Фінляндія запустить ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, на день раніше ніж очікувалось

ukru
Ексклюзив
15:02 • 32672 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 60502 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 95060 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 220693 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 165069 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 164020 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 252381 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453983 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345442 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357143 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189847 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162298 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 133515 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123697 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 87579 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 220717 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 252395 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 492801 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 628342 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 653700 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 38184 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 46399 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123697 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162298 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189847 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Фінляндія запустить ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, на день раніше ніж очікувалось

Фінляндія запустить ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, на день раніше ніж очікувалось

Київ • УНН

 • 744555 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фінляндія запустить свій ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, хоча попередньо запуск був запланований на понеділок, 17 квітня. Про це пише УНН з посиланням на фінський Yle.

Цитата

"Олкілуото-3" почне регулярне виробництво електроенергії вночі, 16 квітня.

Фаза пробної експлуатації третьої атомної електростанції  "Олкілуото-3" завершена, і вона почне регулярне виробництво електроенергії на день раніше запланованого", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Після фази пробної експлуатації регулярне виробництво електроенергії мало початися лише в понеділок.

Як зазначається, жодних змін у виробленні енергії "Олкілуото-3" при переході на регулярне вироблення електроенергії не відбудеться, оскільки електростанція вже працює на повну потужність.

Довідка

За початковим планом, третя АЕС в Олкілуото мала бути добудована ще в 2009 році.

Проте проект електростанції, замовлений у франко-німецького консорціуму "Areva-Siemens", досить швидко зіткнувся з труднощами, так як це був новий тип електростанції, так званий тип EPR, який працює з реактором з водою під тиском.

Шведське агентство радіаційного захисту на ранніх стадіях проекту оцінило, що час і обсяг роботи, необхідні для проектування станції, були недооцінені.

Після численних затримок реактор "Olkiluoto-3" нарешті було запущено у грудні 2021 року. Його пробна експлуатація розпочалася у березні 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля машзали енергоблоку на ЗАЕС вибухнула російська міна - Енергоатом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52