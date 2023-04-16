Фінляндія запустить ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, на день раніше ніж очікувалось
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фінляндія запустить свій ядерний реактор "Олкілуото-3" вже з ночі 16 квітня, хоча попередньо запуск був запланований на понеділок, 17 квітня. Про це пише УНН з посиланням на фінський Yle.
Цитата
"Олкілуото-3" почне регулярне виробництво електроенергії вночі, 16 квітня.
Фаза пробної експлуатації третьої атомної електростанції "Олкілуото-3" завершена, і вона почне регулярне виробництво електроенергії на день раніше запланованого", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Після фази пробної експлуатації регулярне виробництво електроенергії мало початися лише в понеділок.
Як зазначається, жодних змін у виробленні енергії "Олкілуото-3" при переході на регулярне вироблення електроенергії не відбудеться, оскільки електростанція вже працює на повну потужність.
Довідка
За початковим планом, третя АЕС в Олкілуото мала бути добудована ще в 2009 році.
Проте проект електростанції, замовлений у франко-німецького консорціуму "Areva-Siemens", досить швидко зіткнувся з труднощами, так як це був новий тип електростанції, так званий тип EPR, який працює з реактором з водою під тиском.
Шведське агентство радіаційного захисту на ранніх стадіях проекту оцінило, що час і обсяг роботи, необхідні для проектування станції, були недооцінені.
Після численних затримок реактор "Olkiluoto-3" нарешті було запущено у грудні 2021 року. Його пробна експлуатація розпочалася у березні 2022 року.
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