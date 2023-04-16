Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, на день раньше чем ожидалось
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Финляндия запустит свой ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, хотя предварительно запуск был запланирован на понедельник, 17 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на финский Yle.
Цитата
"Олкилуото-3" начнет регулярное производство электроэнергии ночью, 16 апреля.
Фаза пробной эксплуатации третьей атомной электростанции "Олкилуото-3" завершена, и она начнет регулярное производство электроэнергии на день раньше запланированного", - говорится в сообщении.
Детали
После фазы пробной эксплуатации регулярное производство электроэнергии должно было начаться только в понедельник.
Как отмечается, никаких изменений в выработке энергии "Олкилуото-3" при переходе на регулярную выработку электроэнергии не произойдет, поскольку электростанция уже работает на полную мощность.
Справка
По первоначальному плану, третья АЭС в Олкилуото должна была быть достроена еще в 2009 году.
Однако проект электростанции, заказанный у франко-немецкого консорциума "Areva-Siemens", довольно быстро столкнулся с трудностями, так как это был новый тип электростанции, так называемый тип EPR, который работает с реактором с водой под давлением.
Шведское агентство радиационной защиты на ранних стадиях проекта оценило, что время и объем работы, необходимые для проектирования станции, были недооценены.
После многочисленных задержек реактор "Olkiluoto-3" наконец был запущен в декабре 2021 года. Его пробная эксплуатация началась в марте 2022 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле машзала энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина - Энергоатом