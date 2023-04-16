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Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, на день раньше чем ожидалось

Финляндия запустит ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, на день раньше чем ожидалось

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Финляндия запустит свой ядерный реактор "Олкилуото-3" уже с ночи 16 апреля, хотя предварительно запуск был запланирован на понедельник, 17 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на финский Yle.

Цитата

"Олкилуото-3" начнет регулярное производство электроэнергии ночью, 16 апреля.

Фаза пробной эксплуатации третьей атомной электростанции  "Олкилуото-3" завершена, и она начнет регулярное производство электроэнергии на день раньше запланированного", - говорится в сообщении. 

Детали

После фазы пробной эксплуатации регулярное производство электроэнергии должно было начаться только в понедельник.

Как отмечается, никаких изменений в выработке энергии "Олкилуото-3" при переходе на регулярную выработку электроэнергии не произойдет, поскольку электростанция уже работает на полную мощность.

Справка

По первоначальному плану, третья АЭС в Олкилуото должна была быть достроена еще в 2009 году.

Однако проект электростанции, заказанный у франко-немецкого консорциума "Areva-Siemens", довольно быстро столкнулся с трудностями, так как это был новый тип электростанции, так называемый тип EPR, который работает с реактором с водой под давлением.

Шведское агентство радиационной защиты на ранних стадиях проекта оценило, что время и объем работы, необходимые для проектирования станции, были недооценены.

После многочисленных задержек реактор "Olkiluoto-3" наконец был запущен в декабре 2021 года. Его пробная эксплуатация началась в марте 2022 года.

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