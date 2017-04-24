Фінляндія визнана світовим лідером за рівнем екологічної ефективності

Згідно з даними дослідження, у першу десятку лідерів також увійшли інші скандинавські країни Ісландія, Швеція, Данія, а також Словенія, Іспанія, Португалія, Естонія, Мальта і Франція.

Найбільш несприятливими країнами з точки зору екологічної ефективності визнані Мадагаскар, Еритрея і Сомалі.

При складанні звіту, крім загального стану екології і обмежень кількості шкідливих викидів в атмосферу, враховувалися такі фактори як впровадження в країні альтернативних джерел енергії, раціональне використання природних ресурсів, розробка передових програм в галузі охорони здоров'я та сільського господарства.

Нагадаємо, скандинавські країни визнані найщасливішими в світі. Світовий рейтинг за рівнем щастя, підготовлений на замовлення ООН, очолила Норвегія, випередивши в цьому році Данію.

Раніше УНН повідомляв, що невдовзі в Україні з'явиться своє скандинавське містечко. Європейська компанія виконує генпідряд на будівництво одного з найбільших житлових комплексів України ЖК Scandia (Бровари Київської обл). Житловий комплекс зводиться за скандинавської філософії, з урахуванням європейських практик облаштування комфортної зони для проживання.

Проект житлового комплексу передбачає забудову 80 га землі, на території якого будуть розташовані близько 100 житлових будинків, школи, дитячі садочки, стадіони, дитячі та спортивні майданчики, магазини, амфітеатр для концертів, зони для барбекю, парк з озером і багато іншого.