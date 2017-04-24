Финляндия признана мировым лидером по уровню экологической эффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В 2016 году Финляндия стала лидером по уровню экологической эффективности среди 180 стран. Об этом идет речь в отчете Йельского и Колумбийского университетов, которые составили рейтинг показателей эффективности экологической политики государств мира, передает УНН.
Согласно данным исследования, в первую десятку лидеров также вошли другие скандинавские страны Исландия, Швеция, Дания, а также Словения, Испания, Португалия, Эстония, Мальта и Франция.
Самыми неблагоприятными странами с точки зрения экологической эффективности признаны Мадагаскар, Эритрея и Сомали.
При составлении отчета, помимо общего состояния экологии и ограничений количества вредных выбросов в атмосферу, учитывались такие факторы как внедрение в стране альтернативных источников энергии, рациональное использование природных ресурсов, разработка передовых программ в области здравоохранения и сельского хозяйства.
Напомним, скандинавские страны признаны самыми счастливыми в мире. Мировой рейтинг по уровню счастья, подготовленный по заказу ООН, возглавила Норвегия, опередив в этом году Данию.
Ранее УНН сообщал, что вскоре в Украине появится свой скандинавский городок. Европейская компания выполняет генподряд на строительство одного из крупнейших жилых комплексов Украины ЖК Scandia (Бровары Киевской обл). Жилой комплекс возводится по скандинавской философии, с учетом европейских практик обустройства комфортной зоны для проживания.
Проект жилого комплекса предусматривает застройку 80 га земли, на территории которого будут находится около 100 жилых домов, школы, детские сады, стадионы, детские и спортивные площадки, магазины, амфитеатр для концертов, зоны для барбекю, парк с озером и многое другое.