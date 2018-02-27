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Фінляндія наполягає на розширенні участі ЄС у миротворчій місії на Донбасі

Київ • УНН

 • 9964 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Фінляндія підтримує запропоновану ООН миротворчу місію на сході України, але бачить проблему в невеликій кількості країн Європейського Союзу, які братимуть в ній участь. Про це заявив у вівторок міністр оборони Фінляндії Юссі Ніістіо, передає УНН з посиланням на Reuters.

У доповіді, підготовленій за дорученням колишнього глави НАТО Андерса Фога Расмуссена, який зараз є радником Президента України Петра Порошенко, в цьому місяці пропонується, щоб Організація Об’єднаних Націй розглянула формат миротворчої місії в Україні з приблизно 20 тисяч солдат з країн, що не є членами НАТО.

У доповіді перераховані країни, які не є членами НАТО, такі як Фінляндія, Швеція та Австрія, які могли б відігравати ключову роль, а також країни НАТО, які сприймаються як дружні з боку Росії, такі як Греція.

“Ідея маркування деяких країн Європейського Союзу як більш прийнятні, ніж інші, повинна бути відхилена. Крім того, склад будь-якої можливої миротворчої операції має бути широкомасштабним та враховувати експлуатаційні вимоги”, — заявив Ніінсто на спільній прес-конференції в Хельсінкі з українським колегою Степаном Полтораком.

Він також зазначив, що операція потребує схвалення як Росії, так і України, і не дав коментарів щодо кількості військ, які Фінляндія готова надати.

“Коли справа доходить до кількості військ, ще зарано щось говорити... Але Фінляндія, Швеція, Австрія, Швейцарія та Ірландія не зможуть надати всієї кількості військ, необхідних для такого роду операцій. Нам потрібно більше країн”, — додав міністр.

Як повідомляв УНН, міністри оборони України та Фінляндії Степан Полторак та Юссі Нііністьо обговорили можливості залучення сил оборони Фінляндії до миротворчої місії ООН на сході України.

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