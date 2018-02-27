Фінляндія наполягає на розширенні участі ЄС у миротворчій місії на Донбасі

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Фінляндія підтримує запропоновану ООН миротворчу місію на сході України, але бачить проблему в невеликій кількості країн Європейського Союзу, які братимуть в ній участь. Про це заявив у вівторок міністр оборони Фінляндії Юссі Ніістіо, передає УНН з посиланням на Reuters.