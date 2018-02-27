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Финляндия настаивает на расширении участия ЕС в миротворческой миссии на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9963 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Финляндия поддерживает предложенную ООН миротворческую миссию на востоке Украины, но видит проблему в небольшом количестве стран Европейского Союза, которые будут в ней участие. Об этом заявил во вторник министр обороны Финляндии Юсси Ниистио, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В докладе, подготовленном по поручению бывшего главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, который сейчас является советником Президента Украины Петра Порошенко, в этом месяце предлагается, чтобы Организация Объединенных Наций рассмотрела формат миротворческой миссии в Украине с примерно 20 тыс. солдат из стран, не являющихся членами НАТО.

В докладе перечислены страны, которые не являются членами НАТО, такие как Финляндия, Швеция и Австрия, которые могли бы играть ключевую роль, а также страны НАТО, которые воспринимаются как дружественные со стороны России, такие как Греция.

"Идея маркировки некоторых стран Европейского Союза как более приемлемых, должна быть отклонена. Кроме того, состав любой возможной миротворческой операции должен быть широкомасштабным и учитывать эксплуатационные требования", - заявил Ниинсто на совместной пресс-конференции в Хельсинки с украинским коллегой Степаном Полтораком.

Он также отметил, что операция требует одобрения как России, так и Украины, и не дал комментариев по количеству войск, которые Финляндия готова предоставить.

"Когда дело доходит до количества войск, еще рано что-то говорить... Но Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия не смогут предоставить всего количества войск, необходимых для такого рода операций. Нам нужно больше стран", - добавил министр.

Как сообщал УНН, министры обороны Украины и Финляндии Степан Полторак и Юсси Ниинсто обсудили возможности привлечения сил обороны Финляндии в миротворческую миссию ООН на востоке Украины.

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