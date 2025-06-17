Фінляндія запустила найбільшу в світі "піщану батарею": деталі

У фінському місті Порнейнен ввели в експлуатацію термобатарею з піску, здатну накопичувати 100 MWh тепла для обігріву містечка. Про це повідомляє УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

У нову систему, створену компанією Polar Night Energy, завантажено 2 тисячі тон дробленого стеатиту – побічного продукту виробництва камінів від Tulikivi.

Піщана батарея здатна зберігати тепло до тижня в зимовий період і до місяця влітку, а коефіцієнт втрат складає лише 10–15%.

Піщана батарея підключена до системи центрального опалення містечка Порнейнен і забезпечує теплом такі об'єкти, як школа, бібліотека та мерія. Вона генерує до 1 мегават-години тепла, що дозволяє на 60% зменшити використання деревної тріски в котельні та повністю відмовитися від застарілих котлів на нафтовому паливі.

Цитати

Нашою метою є досягнення кліматичної нейтральності до 2035 року, і піщана батарея – важливий крок у цьому напрямку. Піщана батарея багато значить для Loviisan Lämpö. Вона дозволяє різко зменшити наші викиди та підвищити надійність вироблення тепла – сказав Генеральний директор Loviisan Lämpö Мікко Паянен.

Цей проєкт є потужним прикладом того, що ефективні рішення для боротьби зі зміною клімату існують. Loviisan Lämpö – чудовий приклад компанії, що сміливо інвестує в нові технології – зазначила Операційна директорка Polar Night Energy Лііса Наскалі.

Додатково

Піщана батарея зберігає тепло на рівні 500–600 °C впродовж декількох днів або навіть місяців, а тепловий вихід забезпечує нагрівання води для місцевих будівель.

За рік вона скоротить викиди CO₂ у центральному опаленні Порнейнена приблизно на 160 тонн, що становить близько 70 % загальних викидів цієї системи.

Піщані термобатареї використовують надлишкову електрику з відновлюваними джерелами енергії під час низького тарифного періоду, що дозволяє оптимізувати витрати та стабілізувати мережу.

Довідка

Піщана батарея – це пристрій теплового накопичення, у якому електрику (зазвичай вітрову або сонячну) перетворюють на тепло, яке зберігається у піску або дробленому стеатиті. Система може працювати як частина центрів теплопостачання, забезпечуючи гарячу воду та тепло для міст.

Нагадаємо

Перша промислова пілотна піщана батарея побудована Polar Night Energy у 2022 році в місті Kankaanpää. Нова установка в Порнейнен в десять разів більша за зразок.

Греція лідирує в ЄС за споживанням відновлюваної енергії, але має проблеми з перевантаженням у пікові години