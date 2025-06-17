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"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
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Финляндия запустила крупнейшую в мире "песчаную батарею": детали

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В финском городе Порнайнен запустили песчаную термобатарею, накапливающую 100 MWh тепла. Она обеспечивает теплом школу, библиотеку и мэрию, уменьшая использование древесной щепы на 60%.

Финляндия запустила крупнейшую в мире "песчаную батарею": детали

В финском городе Порнайнен ввели в эксплуатацию термобатарею из песка, способную накапливать 100 MWh тепла для обогрева городка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

В новую систему, созданную компанией Polar Night Energy, загружено 2 тысячи тонн дробленого стеатита – побочного продукта производства каминов от Tulikivi.

Песчаная батарея способна хранить тепло до недели в зимний период и до месяца летом, а коэффициент потерь составляет всего 10–15%.

Песчаная батарея подключена к системе центрального отопления городка Порнайнен и обеспечивает теплом такие объекты, как школа, библиотека и мэрия. Она генерирует до 1 мегаватт-часа тепла, что позволяет на 60% уменьшить использование древесной щепы в котельной и полностью отказаться от устаревших котлов на нефтяном топливе.

Цитаты

Нашей целью является достижение климатической нейтральности к 2035 году, и песчаная батарея – важный шаг в этом направлении. Песчаная батарея много значит для Loviisan Lämpö. Она позволяет резко уменьшить наши выбросы и повысить надежность выработки тепла

– сказал Генеральный директор Loviisan Lämpö Микко Паянен.

Этот проект является мощным примером того, что эффективные решения для борьбы с изменением климата существуют. Loviisan Lämpö – отличный пример компании, смело инвестирующей в новые технологии

– отметила Операционная директор Polar Night Energy Лииса Наскали.

Дополнительно

Песчаная батарея сохраняет тепло на уровне 500–600 °C в течение нескольких дней или даже месяцев, а тепловой выход обеспечивает нагрев воды для местных зданий.

За год она сократит выбросы CO₂ в центральном отоплении Порнайнена примерно на 160 тонн, что составляет около 70 % общих выбросов этой системы.

Песчаные термобатареи используют избыточную электроэнергию из возобновляемых источников энергии во время низкого тарифного периода, что позволяет оптимизировать затраты и стабилизировать сеть.

Справка

Песчаная батарея – это устройство теплового накопления, в котором электричество (обычно ветровое или солнечное) превращают в тепло, которое хранится в песке или дробленом стеатите. Система может работать как часть центров теплоснабжения, обеспечивая горячую воду и тепло для городов.

Напомним

Первая промышленная пилотная песчаная батарея построена Polar Night Energy в 2022 году в городе Kankaanpää. Новая установка в Порнайнен в десять раз больше образца.

Греция лидирует в ЕС по потреблению возобновляемой энергии, но имеет проблемы с перегрузкой в пиковые часы10.06.25, 10:52 • 3126 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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