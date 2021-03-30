Фінішна пряма: Україна стала ближче до внесення борщу у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО

Цитата

“Ми стали ще ближче до внесення борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО! Фінішна пряма. Наразі досьє „Культура приготування українського борщу“ прямує до Парижа для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО. Сподіваємося, потрапити до нього якнайшвидше. Маємо всі перспективи”, — написав Ткаченко.

Він зазначив, що український борщ — українська національна страва, якій немає конкурентів. “Досить маніпулювати і на ґрунті „російськості“ борщу, бо правди не зміниш. Борщ — наш”, — додав міністр.

Доповнення

Український борщ потрапив до топ-20 найкращих страв у світі.

Нагадаємо, у посольстві України у Франції заявили, що отримали вибачення від керівництва Michelin за те, що представники ресторанного гіда назвали у своєму пресрелізі борщ російським.