Финишная прямая: Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас досье “Культура приготовления украинского борща” направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Об этом сообщил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Сейчас досье „Культура приготовления украинского борща“ направляется в Париж для включения в Репрезентативный список ЮНЕСКО. Надеемся, попасть в него как можно быстрее. Есть все перспективы”, — написал Ткаченко.
Он отметил, что украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нету конкурентов. “Достаточно манипулировать и на почве „русскости“ борща, потому что правды не изменишь. Борщ — наш”, — добавил министр.
Дополнение
Украинский борщ попал в топ-20 лучших блюд в мире.
Напомним, в посольстве Украины во Франции заявили, что получили извинения от руководства Michelin за то, что представители ресторанного гида назвали в своем пресс-релизе борщ русским.