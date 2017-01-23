"Фінікс" українця О.Леня здобув другу поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Представник Західної конференції НБА "Фінікс Санс" здобув виїзну перемогу над одним із лідерів Сходу "Торонто Репторс" – 115:103. Про це інформує УНН з посиланням на сайт БК "Фінікс".
Головним героєм баталії став розігруючий захисник "Санс" Ерік Бледсо, який встановив рекорд кар'єри за результативністю – 40 очок, а також продемонстрував кращий особистий показник в сезоні за кількістю передач – 13.
Український центровий Олексій Лень за 20:48 хвилини здобув 4 очки (2/3 двоочкові) та з 10 підбираннями став найкращим за даним показником в команді переможців.
Примітно, що в кінці протистояння з матчу був вилучений лідер "Репторс", гравець збірної США Кайл Лоурі за удар по голові Брендона Найта.
Нагадаємо, що "Фінікс" здобули 15 перемогу в сезоні при 29 програшах і піднялися у турнірній таблиці Заходу на 13-14 місце разом із "Даллас Маверікс". На останній 15 позиції знаходиться "Лос-Анджелес Лейкерс".
Як повідомляв УНН, в попередньому матчі "Санс" в гостях переграли "Нью-Йорк Нікс".