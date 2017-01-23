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"Финикс" украинца А.Леня одержал вторую подряд победу в НБА

Киев • УНН

 • 6979 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Представитель Западной конференции НБА "Финикс Санс" одержал выездную победу над одним из лидеров Востока "Торонто Рэпторс" - 115:103. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Финикс".

Главным героем баталии стал разыгрывающий защитник "Санс" Эрик Бледсо, который установил рекорд карьеры по результативности - 40 очков, а также продемонстрировал лучший личный показатель в сезоне по количеству передач - 13.

Украинский центровой Алексей Лень за 20:48 минуты набрал 4 очка (2/3 двухочковые) и с 10 подборами стал лучшим по данному показателю в команде победителей.

Примечательно, что в конце противостояния из игры был удален лидер "Рэпторс", игрок сборной США Кайл Лоури за удар по голове Брэндона Найта.

Напомним, что "Финикс" одержали 15 победу в сезоне при 29 проигрышах и поднялись в турнирной таблице Запада на 13-14 место вместе с "Даллас Маверикс". На последней 15 позиции находится "Лос-Анджелес Лейкерс".

Как сообщал УНН, в предыдущем матче "Санс" в гостях обыграли "Нью-Йорк Никс".

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