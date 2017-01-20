"Фінікс" українця О.Леня зазнав поразки від чинного чемпіона НБА "Клівленда"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Клівленд Кавальєрс" одержав чергову перемогу в чемпіонаті, завдавши поразки аутсайдеру Західної конференції "Фінікс Санс", передає кореспондент УНН.
Український "бігмен" Олексій Лень вийшов на паркет за 4 хвилини до кінця першої чверті і результативно використав надані хвилини, закинувши два рази з-під кільця. Проте вже на початку другої 12-хвилинки наш співвітчизник відправився на лаву запасних і з'явився на паркеті лише за 2 хвилини до завершення баталії, коли перевага "Кавальєрс" була на рівні 20 очок.
У підсумку матч завершився за рахунку 118:103 на користь господарів, а О.Лень за 7:58 ігрових хвилин оформив 4 очки (2/3 двоочкові), 3 підбирання 1 блок-шот, завершивши зустріч без фолів та втрат.
Примітно, що основний центровий "Санс" Тайсон Чендлер зробив дабл-дабл і став найрезультативнішим гравцем у складі свого колективу – 22 очки + 16 підбирань. У складі "Клівленда" 26 пунктів заробив захисник Кайрі Ірвінг, 21 очко + 15 передач + 9 підбирань у Леброна Джеймса.
Нагадаємо, що "Клівленд" із 30 перемогами і 11 поразками лідирує у Східній конференції НБА, а "Фінікс" при 13 виграшах в 42 іграх знаходиться на останній сходинці Заходу.
Як повідомляв УНН, у поєдинку регулярного чемпіонату НБА, котрий відбувся в рамках програми “Global game”, “Фінікс Санс” перемогли в Мексиці одного із лідерів Західної конференції “Сан-Антоніо Сперс”.