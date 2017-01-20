"Финикс" украинца О.Леня потерпел поражение от действующего чемпиона НБА "Кливленда"

Украинский "бигмен" Алексей Лень вышел на паркет за 4 минуты до конца первой четверти и результативно использовал предоставленные минуты, забросив два раза из-под кольца. Однако уже в начале второй 12-минутки наш соотечественник отправился на скамейку запасных и появился на паркете всего за 2 минуты до конца баталии, когда преимущество "Кавальерс" было на уровне 20 очков.

В итоге матч завершился при счете 118:103 в пользу хозяев, а А.Лень за 7:58 игровых минут оформил 4 очка (2/3 двухочковые), 3 подбора, 1 блок-шот, завершив встречу без фолов и потерь.

Примечательно, что основной центровой "Санс" Тайсон Чендлер сделал дабл-дабл и стал самым результативным игроком в составе своего коллектива - 22 очка + 16 подборов. В составе "Кливленда" 26 пунктов заработал защитник Кайри Ирвинг, 21 очко + 15 передач + 9 подборов у Леброна Джеймса.

Напомним, что "Кливленд" с 30 победами и 11 поражениями лидирует в Восточной конференции НБА, а "Финикс" при 13 выигрышах в 42 играх находится на последней строчке Запада.

Как сообщал УНН, в поединке регулярного чемпионата НБА, который состоялся в рамках программы "Global game", "Финикс Санс" победили в Мексике одного из лидеров Западной конференции "Сан-Антонио Сперс".