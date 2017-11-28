"Фінікс" без центрового Леня зазнав поразки від "Міннесоти"

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Київ • УНН

 • 14426 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА “Міннесота Тімбервулвс” вдома обіграла “Фінікс Санс” українського легіонера Олексія Леня, передає УНН з посиланням на сайт “Санс”.

Зустріч закінчилася з 11-очковою перевагою “вовків” — 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28).

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став центровий господарів майданчика Карл Ентоні Таунс −32 очки, 12 підбирань, дві передачі і один блок-шот. За клуб з Арізони рекорд в кар’єрі здійснив захисник Майк Джеймс — 26 пунктів.

Примітно, що в другому матчі із останніх трьох не отримав ігрового часу Лень попри те, що знаходився у заявці та був доступний для гри.

Зауважимо, що “Міннесота” здобула 12-ту перемогу (8 програшів) в сезоні і займає четверте місце в Західній конференції, а “Фінікс” на Заході розташувався тільки на 13-му рядку, зазнавши третьої поразки поспіль (7:14).

Додамо, що в інших протистояннях “Маямі” розібралося із “Чикаго” 100:93, а “Бруклін Нетс” поступився “Мемфіс Гріззліс” 88:98.

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