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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 38026 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 50474 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Финикс" без центрового Леня потерпел поражение от "Миннесоты"

"Финикс" без центрового Леня потерпел поражение от "Миннесоты"

Киев  •  УНН

 • 14422 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В рамках регулярного чемпионата НБА “Миннесота Тимбервулвс” дома обыграла “Финикс Санс” украинского легионера Алексея Леня, передает УНН со ссылкой на сайт “Санс”.

Встреча закончилась с 11-очковым преимуществом “волков” — 119: 108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28).

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев площадки Карл Энтони Таунс — 32 очка, 12 подборов, две передачи и один блок-шот. За клуб из Аризоны рекорд в карьере совершил защитник Майк Джеймс — 26 пунктов.

Примечательно, что во втором матче с последних трех не получил игрового времени Лень несмотря на то, что находился в заявке и был доступен для игры.

Заметим, что “Миннесота” получила 12-ю победу (8 проигрышей) в сезоне и занимает четвертое место в Западной конференции, а “Финикс” на Западе расположился только на 13-й строчке, потерпев третье поражение подряд (7:14).

Добавим, что в других противостояниях “Майами” разобралось с “Чикаго” 100: 93, а “Бруклин Нетс” уступил “Мемфис Гриззлис” 88:98.

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