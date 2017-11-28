"Финикс" без центрового Леня потерпел поражение от "Миннесоты"

Встреча закончилась с 11-очковым преимуществом “волков” — 119: 108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28).

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев площадки Карл Энтони Таунс — 32 очка, 12 подборов, две передачи и один блок-шот. За клуб из Аризоны рекорд в карьере совершил защитник Майк Джеймс — 26 пунктов.

Примечательно, что во втором матче с последних трех не получил игрового времени Лень несмотря на то, что находился в заявке и был доступен для игры.

Заметим, что “Миннесота” получила 12-ю победу (8 проигрышей) в сезоне и занимает четвертое место в Западной конференции, а “Финикс” на Западе расположился только на 13-й строчке, потерпев третье поражение подряд (7:14).

Добавим, что в других противостояниях “Майами” разобралось с “Чикаго” 100: 93, а “Бруклин Нетс” уступил “Мемфис Гриззлис” 88:98.