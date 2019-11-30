Фінансування Українського культурного фонду на 2020 рік збільшено вдвічі - Бородянський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 2020 вдвічі збільшилося фінансування Українського культурного фонду. Про це в інтерв’ю Дзеркало тижня розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає кореспондент УНН.
“Уже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ — на проекти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020 рік це буде 500 мільйонів”, — зазначив він.
Окрім фінансування, збільшилася кількість заявок, яку організації можуть подавати до УКФ.
“Ми також збільшили можливість подання заявок. Раніше одна організація могла подавати одну заявку в УКФ протягом року. Зараз кількість таких заявок від об’єднань і творчих гравців збільшено аж до 30. А позитивну відповідь від Фонду можна отримати на п’ять проектів, які може реалізувати одна установа. І це дуже потужно. УКФ реалізує політику, яку виробляє міністерство. Це досить незалежний орган”, — пояснив Бородянський.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити квоту 30% на те, щоб в українських державних театрах постановки ставили незалежні режисери.