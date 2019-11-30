Финансирование Украинского культурного фонда на 2020 год увеличено вдвое - Бородянский

"Уже к 2020 году мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Ранее эта цифра была 250 млн гривен, на 2020 год это будет 500 млн", - отметил он.

Кроме финансирования, увеличилось количество заявок, которую организации могут подавать в УКФ.

"Мы также увеличили возможность подачи заявок. Ранее одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено до 30. Положительный ответ от Фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение. И это очень мощно. УКФ реализует политику, которую производит министерство. Это достаточно независимый орган", - пояснил Бородянский.

Напомним, в Украине планируют ввести квоту 30% на то, чтобы в украинских государственных театрах постановки ставили независимые режиссеры.