Фінансування науки у 2018 році збільшилось на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2018 році на науку із державного бюджету виділено на понад 30% більше коштів, ніж минулого року: 6,1 млрд грн у 2018 році проти 4,7 млрд грн у 2017-му. Найістотніше зросло фінансування Національної академії наук — понад 38%, а обсяги коштів на університетську науку збільшилися лише на 12,3%, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
“Минулого року нам вдалося вийти з драматичного зниження фінансування на науку, яке досягло мінімуму в 2016 році і становило 0,16% ВВП з держбюджету. Зараз ситуація дещо вирівнялась. Водночас, варто зазначити, що основне фінансування на науку йде в Національну академію наук, яка абсолютно незалежна від МОН і розпоряджається своїм бюджетом самостійно. Так, у 2017 році у розпорядженні НАН було 2 млрд 719 млн гривень, а фінансування на університетську науку становило всього 621,5 млн гривень (кошти якими розпоряджається МОН). При цьому частина цих грошей іде на конкурсне фінансування наукових проектів, яке можуть також вигравати інститути НАН. Таким чином, університетська наука, за яку відповідальне МОН, отримує лише 10% від загального обсягу фінансів на науку”, — пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Також зазначається, що важливою новацією у бюджеті 2018 року стало відкриття нової програми “Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень” для НАН. На цю програму у бюджет закладено 500 млн гривень. Кошти надаватимуться науковим установам, які будуть атестовані за високим рівнем.
Як пояснила Л.Гриневич, справа у тому, що міністерство запропонувало систему атестації для наукових установ, і ті, що досягнуть високого рівня, отримають додаткове наукове фінансування.
“Ми хочемо запровадити подібну програму й для університетської науки. Протягом 2018 року ми здійснюватимемо відповідну підготовчу роботу”, — уточнила міністр освіти та науки.
Зазначимо, новий порядок державної атестації наукових установ уряд затвердив у липні 2017 року. Ним передбачено, що результати діяльності наукових установ оцінюють не міністерства та Президії академій наук, а незалежні експертні групи. Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки — у разі позитивної оцінки нарощуватимуть обсяги підтримки.
При цьому МОН розробило порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними науково-технічної діяльності, який очікує на затвердження Урядом. Проведення такої атестації дозволить визначити, які виші мають найкращі показники в науці, і надати їм додаткове фінансування.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.