Фінансування науки у 2018 році збільшилось на 30%

КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2018 році на науку із державного бюджету виділено на понад 30% більше коштів, ніж минулого року: 6,1 млрд грн у 2018 році проти 4,7 млрд грн у 2017-му. Найістотніше зросло фінансування Національної академії наук — понад 38%, а обсяги коштів на університетську науку збільшилися лише на 12,3%, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.