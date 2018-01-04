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Финансирование науки в 2018 году увеличилось на 30%

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В 2018 году на науку из государственного бюджета выделено на свыше 30% больше денег, чем в прошлом году: 6,1 млрд грн в 2018 году против 4,7 млрд грн в 2017 году. Наиболее существенно возросло финансирование Национальной академии наук — более 38%, а объемы средств на университетскую науку увеличились лишь на 12,3%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Финансирование науки в 2018 году увеличилось на 30%

“В прошлом году нам удалось выйти из драматического снижения финансирования на науку, которое достигло минимума в 2016 году и составило 0,16% ВВП из госбюджета. Сейчас ситуация несколько выровнялась. В то же время, стоит отметить, что основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от МОН и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении НАН было 2 млрд 719 млн гривен, а финансирование на университетскую науку составило всего 621,5 млн гривен (средства которыми распоряжается МОН). При этом часть этих денег идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую отвечает МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку”, — пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также отмечается, что важной новацией в бюджете 2018 года стало открытие новой программы “Поддержка развития приоритетных направлений исследований” для НАН. На эту программу в бюджет заложено 500 млн гривен. Средства будут предоставляться научным учреждениям, которые будут аттестованы по высокому уровню.

Как пояснила Л.Гриневич, дело в том, что министерство предложило систему аттестации для научных учреждений, и те, коорые достигнут высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование.

“Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018 года мы будем осуществлять соответствующую подготовительную работу”, — уточнила министр образования и науки.

Отметим, новый порядок государственной аттестации научных учреждений Правительство утвердило в июле 2017 года. Им предусмотрено, что результаты деятельности научных учреждений оценивают не Министерства и Президии академий наук, а независимые экспертные группы. Если окажется, что учреждение работает неэффективно, его должны будут реорганизовать или ликвидировать, и наоборот — в случае положительной оценки наращивать объемы поддержки.

При этом МОН разработало порядок проведения государственной аттестации высших учебных заведений в части осуществления ими научно-технической деятельности, который ожидает утверждения Правительством. Проведение такой аттестации позволит определить, какие вузы имеют наилучшие показатели в науке и предоставить им дополнительное финансирование.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2017-2029 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования “Новая украинская школа”.

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