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Фінансовий комітет хоче знизити акциз на IQOS в інтересах "Філіп Морріс Україна"

Фінансовий комітет хоче знизити акциз на IQOS в інтересах "Філіп Морріс Україна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики в екстреному порядку готується схвалити поправки до законопроекту № 4065, згідно з якими акциз для IQOS і інші Твен виросте на 200% замість 320%, як планувалося раніше, повідомляє УНН.

У законопроекті йдеться про акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). Найбільш популярні в ніші - IQOS від "Філіп Морріс Україна". Саме ця компанія наполягала на тому, щоб замінити 320% -ве підвищення акцизу на ТВЕН на щорічне збільшення на 50% протягом 2022-2025 років або на 200% в 2021 році і на 20% в наступні роки.

За інформацією, якою володіє редакція, Філіп Морріс готує гарантійний лист про те, що вони готові викупити акцизні марки на нових умовах відразу на 4,8 млрд грн. Це "ексклюзивний подарунок Офісу президента", адже саме таку суму закладав в бюджет Мінфін, коли акциз на Твен планували підвищувати на 320%, а не на нинішні 200%.

Податкові зміни, вигідні "Філіп Морріс Україна", могли пролобіювати близький до Офісу президента тютюновий олігарх Борис Кауфман і нардеп від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету Андрій Холодов.

Однак 4.8 млрд це тільки разовий платіж. Надалі, якщо законопроект № 4065 буде прийнятий в такій редакції, Філіп Морріс виявиться в більш вигідних податкових умовах, на відміну від інших виробників тютюнових виробів, яких зниження акцизу не торкнеться. Це значно порушить баланс на тютюновому ринку і остаточно знищить там будь-яку вільну конкуренцію.

Українські Національні Новини

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