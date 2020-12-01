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Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах “Филип Моррис Украина”

Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах “Филип Моррис Украина”

Киев  •  УНН

 • 3515 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в экстренном порядке готовится одобрить правки к законопроекту № 4065, согласно которым акциз для IQOS и другие ТВЕНы вырастет на 200% вместо 320%, как планировалось ранее, сообщает УНН.

В законопроекте говорится об акцизе на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН). Наиболее популярные в нише — IQOS от “Филип Моррис Украина”. Именно эта компания настаивала на том, чтобы заменить 320%-ное повышение акциза на ТВЕН на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 годов или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

По информации, которой владеет редакция, Филип Моррис готовит гарантийное письмо о том, что они готовы выкупить акцизные марки на новых условиях сразу на 4,8 млрд грн. Это “эксклюзивный подарок Офису президента”, ведь именно такую сумму закладывал в бюджет Минфин, когда акциз на ТВЕНы планировали повышать на 320%, а не на нынешние 200%.

Налоговые изменения, выгодные “Филип Моррис Украина”, могли пролоббировать близкий к Офису президента табачный олигарх Борис Кауфман и нардеп от “Слуги народа”, замглавы финансового комитета Андрей Холодов.

Однако 4.8 млрд это только разовый платеж. В дальнейшем, если законопроект № 4065 будет принят в такой редакции, Филип Моррис окажется в более выгодных налоговых условиях, в отличие от других производителей табачных изделий, которых снижение акциза не коснется. Это значительно нарушит баланс на табачном рынке и окончательно уничтожит там любую свободную конкуренцию.

Украинские Национальные Новости

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