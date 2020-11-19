Фінансове оздоровлення Укрнафти розблокує вирішення низки проблем нафтопереробної галузі

“Розплутування боргового вузла („Укрнафти“ - ред.) відкриває шлях до діалогу стосовно Укртатнафти — найбільшого нафтопереробного заводу, де контроль за Коломойським, але у держави 43%”, — зазначив Куюн.

За словами експерта, нафтопереробна галузь потребує вирішення безлічі питань, які, зокрема, стосуються зниження імпортозалежності українського паливного ринку.

“Перед Укртатнафтою і цією галуззю (нафтопереробною — ред.) в цілому таких питань безліч — конкуренція з білорусами і росіянами, дотування низьким акцизом скрапленого газу на шкоду масово виробленому всередині країни бензину... НАК також може стати постачальником нафти для заводу”, — зауважив він.

Окрім цього, фінансове оздоровлення “Укрнафти” розблокує рахунки підприємства, які наразі перебувають під контролем податківців через борги.

Таке блокування змушує “Укрнафту” вдаватися до різних “схем за участю компаній „Привату“, які складно проконтролювати”. “Зняття блокади дозволить вимагати від менеджменту відмовитися від них”, — впевнений Куюн.

Також, за словами експерта, виконання державою зобов’язань перед “Укрнафтою” дозволить розпочати процес погашення дебіторської заборгованості.

Нагадаємо, прийнятий 17 листопада 2020 року закон 4119 (Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”) передбачає, що НАК “Нафтогаз України” отримає від Кабінету Міністрів України 32,3 млрд грн компенсації за постачання газу на умовах ПСО (публічні спеціальні зобов’язання).

Після цього “Нафтогаз” заплатить “Укрнафті” 15,1 млрд грн за 2,06 млрд м куб. газу, поставлені у 2006 році і проведе авансовий платіж — 24,1 млрд грн за газ, який компанія видобуде у майбутньому. Це дасть можливість “Укрнафті” виплатити понад 30 млрд грн податкового боргу.

Грошові зобов’язання щодо ПДВ і податку на прибуток, які виникнуть в “Укрнафти” та “Нафтогазу” після погашення боргів та проведення операцій з купівлі-продажу газу, становитимуть понад 12 млрд грн.

Загальний обсяг грошових надходжень до спеціального фонду бюджету України від операцій між НАК “Нафтогаз України” та “Укрнафтою” становитимуть 42,5 млрд грн.