Финансовое оздоровление Укрнафты разблокирует решение ряда проблем нефтеперерабатывающей отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Принятие Закона о погашении долгов "Укрнафты" свидетельствует о способности государства регулировать сложные вопросы и открывает ряд возможностей для решения других проблем нефтеперерабатывающей отрасли. Такое мнение высказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии "Новое время", передает УНН.
"Распутывание долгового узла ("Укрнафты"- ред.) открывает путь к диалогу относительно Укртатнафты - крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, где контроль за Коломойским, но у государства 43%", - отметил Куюн.
По словам эксперта, нефтеперерабатывающая отрасль требует решения множества вопросов, которые, в частности, касаются снижения импортозависимости украинского топливного рынка.
"Перед Укртатнафтой и этой отраслью (нефтеперерабатывающей - ред.) в целом таких вопросов множество - конкуренция с белорусами и россиянами, дотирование низким акцизом сжиженного газа в ущерб массово производимому внутри страны бензину ... НАК также может стать поставщиком нефти для завода", - отметил он.
Кроме этого, финансовое оздоровление "Укрнафты" разблокирует счета предприятия, которые сейчас находятся под контролем налоговиков из-за долгов.
Такая блокировка заставляет "Укрнефть" прибегать к различным "схемам с участием компаний "Привата", которые сложно проконтролировать". "Снятие блокады позволит требовать от менеджмента отказаться от них", - уверен Куюн.
Также, по словам эксперта, выполнение государством обязательств перед "Укрнафтой" позволит начать процесс погашения дебиторской задолженности.
Напомним, принятый 17 ноября 2020 года закон 4119 (О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год") предусматривает, что НАК "Нафтогаз Украины" получит от Кабинета Министров Украины 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа в условиях ПСО (публичные специальные обязательства).
После этого "Нафтогаз" заплатит "Укрнефти" 15,1 млрд грн за 2,06 млрд м куб. газа, поставленные в 2006 году и проведет авансовый платеж - 24,1 млрд грн за газ, который компания добудет в будущем. Это позволит "Укрнафте" выплатить более 30 млрд грн налогового долга.
Денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, что возникнут у "Укрнафты" и "Нафтогаза" после погашения долгов и проведения операций по купле-продаже газа, составят более 12 млрд грн.
Общий объем денежных поступлений в специальный фонд бюджета Украины от операций между НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафтой" составит 42,5 млрд грн.