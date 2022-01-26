Українська делегація обговорила співпрацю із Францією: розмовляли про фінанси, енергетику та локомотиви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська делегація під час візиту до Франції провела низку перемовин щодо фінансової підтримки України, співпраці в енергетичній галузі та участі французького бізнесу в українських інфраструктурних проєктах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу президента України.
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Під час переговорів у Франції відбулася зустріч української делегації з міністром економіки та фінансів Французької Республіки Брюно Ле Мером, на якій обговорювали можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах.
Також порушували питання співпраці двох країн в атомній енергетиці. За словами заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, задля цього напрацьовують детальну програму співпраці з корпорацією ЕDF.
Крім того, під час візиту обговорювали участь французьких компаній у проектах Національної програми "Велике будівництво".
Зокрема, як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, на зустрічі з представниками Alstom обговорювали деталі придбання Україною локомотивів цієї компанії.
"Наразі підписано міжурядову угоду між Україною та Францією. Ми обговорюємо умови нашого комерційного контракту. Це важливо для нашої економіки, для нашої держави", – сказав Олександр Кубраков.
Окрім того, із представниками Airbus обговорювали участь у проекті створення українського національного авіаперевізника.
Нагадаємо
Приблизно о 21.30 за київським часом у Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), які тривали понад вісім годин.
Відомо, що Україну на зустрічі представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Російську делегацію очолює заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
Наступну зустріч політрадників "нормандської четвірки" планують провести за два тижні у Берліні.