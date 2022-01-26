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Украинская делегация обсудила сотрудничество с Францией: говорили о финансах, энергетике и локомотивах

Киев • УНН

 • 19064 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинская делегация во время визита во Францию провела ряд переговоров относительно финансовой поддержки Украины, сотрудничества в энергетической отрасли и участия французского бизнеса в украинских инфраструктурных проєктах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Детали

Во время переговоров во Франции состоялась встреча украинской делегации с министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром, на которой обсуждали возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях.

Также затрагивали вопросы сотрудничества двух стран в атомной энергетике. По словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, для этого нарабатывают детальную программу сотрудничества с корпорацией ЕDF.

Кроме того, во время визита обсуждали участие французских компаний в проектах Национальной программы "Большое строительство".

В частности, как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, на встрече с представителями Alstom обсуждали детали приобретения Украиной локомотивов этой компании.

"Сейчас подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией. Мы обсуждаем условия нашего коммерческого контракта. Это важно для нашей экономики, для нашего государства", - сказал Александр Кубраков.

Кроме того, с представителями Airbus обсуждали участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.

Напомним

Примерно в 21.30 по киевскому времени в Париже завершились переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), которые длились более восьми часов.

Известно, что Украину на встрече представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Следующую встречу политсоветников "нормандской четверки" планируют провести через две недели в Берлине.

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