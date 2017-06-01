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Фінальна імплементація Третього енерогопакету ЄС розпочнеться після рішень арбітражу — Міненерговугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Україна планує приступити до фінальної імплементації газового ринку і вимог Третього енергопакету ЄС після рішень Стокгольмського арбітражу за позовами “Нафтогазу” й “Газпрому”. Про це сказала сьогодні на прес-конференції заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, передає кореспондент УНН.

Фінальна імплементація Третього енерогопакету ЄС розпочнеться після рішень арбітражу — Міненерговугілля

“Для міністерства надзвичайно важливо після завершення Стокгольмського арбітражу приступити до фінальної імплементації газового ринку і вимог Третього енергопакету і здійснити так званий unbundling, над чим працювала команда міністерства доволі тривалий час. І це є пріоритет для уряду”, — сказала Н.Бойко.

Вона нагадала, що Україна ще очікує на рішення Стокгольмського арбітражу стосовно транзиту російського газу.

Нагадаємо, “Газпром” назвав рішення Стокгольмського арбітражу по розгляду між ПАТ “Газпром” і НАК “Нафтогаз України” проміжною стадією.

Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

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