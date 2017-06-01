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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финальная имплементация Третьего енерогопакеа ЕС начнется после решений арбитража - Минэнергоугля

Киев • УНН

 • 11746 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Украина планирует приступить к финальной имплементации газового рынка и требований Третьего энергопакета ЕС после решений Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает корреспондент УНН.

Финальная имплементация Третьего енерогопакеа ЕС начнется после решений арбитража - Минэнергоугля

"Для министерства очень важно после завершения Стокгольмского арбитража приступить к финальной имплементации газового рынка и требований Третьего энергопакета и осуществить так называемый unbundling, над чем работала команда министерства довольно длительное время. И это приоритет для правительства ", - сказала Н.Бойко.

Она напомнила, что Украина еще ожидает на решение Стокгольмского арбитража по транзиту российского газа.

Напомним, "Газпром" назвал решение Стокгольмского арбитража по рассмотрению между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" промежуточной стадией.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" по принципу "бери или плати".

Украинские Национальные Новости

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