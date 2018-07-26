Фіналіста Ліги Європи на рік умовно відсторонили від єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. УЄФА виніс покарання французькому “Марселю” за порушення фанатів у минулому розіграші Ліги Європи, інформує УНН з посиланням на сайт клубу та УЄФА.
Французів умовно відсторонили на один рік з випробувальним терміном в два сезони.
Таке покарання клуб отримав за поводження своїх фанатів на матчах ЛЄ з РБ “Лейпциг”, двічі з “Зальцбургом” та з “Атлетіко”.
Крім того, “Марсель” отримав штраф у розмірі 100 тисяч євро. Найближчий поєдинок клуб проведе при порожніх трибунах.
Ще УЄФА зобов’язав “Марсель” відшкодувати збиток “Ліону” за поведінку фанатів на фінальному матчі Ліги Європи, яких проходив на “Стад де Ліон”, і закінчився виграшем “Атлетіко” (3:0).
Додамо також, попередній сезон французької Ліги 1 “Марсель” закінчив на 4-му рядку.