Финалиста Лиги Европы на год условно отстранили от еврокубков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. УЕФА вынес наказание французскому “Марселю” за нарушение фанатов в прошлом розыгрыше Лиги Европы, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба и УЕФА.
Французов условно отстранили на один год с испытательным сроком в два сезона.
Такое наказание клуб получил за поведение своих фанатов на матчах ЛЕ с РБ “Лейпциг”, дважды с “Зальцбургом” и с “Атлетико”.
Кроме того, “Марсель” получил штраф в размере 100 тыс. евро. Ближайший поединок клуб проведет при пустых трибунах.
Еще УЕФА обязал “Марсель” возместить ущерб “Лиону” за поведение фанатов на финальном матче Лиги Европы, которых проходил на “Стад де Лион”, и закончился выигрышем “Атлетико” (3:0).
Добавим также, предыдущий сезон французской Лиги 1 “Марсель” закончил на 4-й строчке.