Фіналіст Ліги чемпіонів зазнав другої розгромної поразки поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Лондонський “Тоттенхем” зазнав поразки від команди з нижньої турнірної таблиці АПЛ в 8 турі змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт “шпор”.
На 3 хвилині стався перший пропущений гол “Тоттенхема” від “Брайтона”, який був затьмарений травмою голкіпера Льоріса. Француз у стрибку не зумів виловити м’яч та невдало приземлився на руку.
Після заміни Льоріса його партнер по рамці воріт Гассаніга до кінця зустрічі пропустив два голи від нападника Коннолі — 3:0 на користь “Брайтон”.
Зауважимо, “Тоттенхем” залишився з 11 очками — 9 місце в таблиці. “Брайтон” піднявся на 14 сходинку.
Як повідомлялося раніше, “Тоттенхем” зазнав розгромного фіаско проти “Баварії” (2:7).