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Финалист Лиги чемпионов потерпел второе разгромное поражение подряд

Киев • УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" потерпел поражение от команды из нижней турнирной таблицы АПЛ в 8 туре соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт "шпор".

Финалист Лиги чемпионов потерпел второе разгромное поражение подряд

На 3 минуте случился первый пропущенный гол “Тоттенхэма” от “Брайтона”, который был омрачен травмой голкипера Льориса. Француз в прыжке не сумевший выловить мяч и неудачно приземлился на руку.

После замены Льориса его партнер по рамке ворот Гассанига до конца встречи пропустил два гола от нападающего Конноли — 3:0 в пользу “Брайтона”.

Заметим, “Тоттенхэм” остался с 11 очками — 9 место в таблице. “Брайтон” поднялся на 14 место.

Как сообщалось ранее, “Тоттенхэм” потерпел разгромное фиаско против “Баварии” (2:7).

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