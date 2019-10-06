Финалист Лиги чемпионов потерпел второе разгромное поражение подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" потерпел поражение от команды из нижней турнирной таблицы АПЛ в 8 туре соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт "шпор".
На 3 минуте случился первый пропущенный гол “Тоттенхэма” от “Брайтона”, который был омрачен травмой голкипера Льориса. Француз в прыжке не сумевший выловить мяч и неудачно приземлился на руку.
После замены Льориса его партнер по рамке ворот Гассанига до конца встречи пропустил два гола от нападающего Конноли — 3:0 в пользу “Брайтона”.
Заметим, “Тоттенхэм” остался с 11 очками — 9 место в таблице. “Брайтон” поднялся на 14 место.
Как сообщалось ранее, “Тоттенхэм” потерпел разгромное фиаско против “Баварии” (2:7).