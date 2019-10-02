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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Ліга чемпіонів: покер Гнарбі приніс "Баварії" перемогу над "Тоттенхемом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" провів баталію другого туру групової стадії Ліги чемпіонів на стадіоні "Вемблі" проти мюнхенської "Баварії", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів: покер Гнарбі приніс "Баварії" перемогу над "Тоттенхемом"

На 12-й хвилині Сон Хин Мін вивів "шпор" вперед, але Кімміх тут же зрівняв рахунок. Далі Роберт Левандовскі зробив дубль, а Сержу Гнабрі знадобився тільки другий тайм аби оформити покер. У "Тоттенхема" пенальті реалізував Кейн – 2:7.

"Складно приймати таку поразку, але коли суперник володіє такою майстерністю і так здорово використовує свої моменти... Звичайно, ми розчаровані, але ми повинні бути разом і залишатися сильними. У футболі результат потрібно показувати сьогодні. Не важливо, чого ти досяг три місяці тому. Важливо тільки те, на що ти здатний сьогодні", - підкреслив головний тренер "Тоттенхема" Мауріcіо Почеттіно.

В іншій грі квартету В сербська "Црвена Звєзда" подолала опір грецького "Олімпіакоса" 3:1.

Таким чином підсумуємо становище в групі В:

"Баварія" – 6 балів
"Црвена Звєзда" – 3
"Олімпіакос" – 1
"Тоттенхем" – 1.

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