Ліга чемпіонів: покер Гнарбі приніс "Баварії" перемогу над "Тоттенхемом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" провів баталію другого туру групової стадії Ліги чемпіонів на стадіоні "Вемблі" проти мюнхенської "Баварії", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На 12-й хвилині Сон Хин Мін вивів "шпор" вперед, але Кімміх тут же зрівняв рахунок. Далі Роберт Левандовскі зробив дубль, а Сержу Гнабрі знадобився тільки другий тайм аби оформити покер. У "Тоттенхема" пенальті реалізував Кейн – 2:7.
"Складно приймати таку поразку, але коли суперник володіє такою майстерністю і так здорово використовує свої моменти... Звичайно, ми розчаровані, але ми повинні бути разом і залишатися сильними. У футболі результат потрібно показувати сьогодні. Не важливо, чого ти досяг три місяці тому. Важливо тільки те, на що ти здатний сьогодні", - підкреслив головний тренер "Тоттенхема" Мауріcіо Почеттіно.
В іншій грі квартету В сербська "Црвена Звєзда" подолала опір грецького "Олімпіакоса" 3:1.
Таким чином підсумуємо становище в групі В:
"Баварія" – 6 балів
"Црвена Звєзда" – 3
"Олімпіакос" – 1
"Тоттенхем" – 1.