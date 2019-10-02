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Лига чемпионов: покер Гнарби принес "Баварии" победу над "Тоттенхэмом"

Киев • УНН

 • 10834 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" провел баталию второго тура групповой стадии Лиги чемпионов на стадионе "Уэмбли" против мюнхенской "Баварии", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Лига чемпионов: покер Гнарби принес "Баварии" победу над "Тоттенхэмом"

На 12-й минуте Сон Хин Мин вывел "шпор" вперед, но Киммо тут же сравнял счет. Далее Роберт Левандовски сделал дубль, а Сержу Гнабри понадобился только второй тайм чтобы оформить покер. У "Тоттенхэма" пенальти реализовал Кейн - 2:7.

"Сложно принимать такое поражение, но когда соперник обладает таким мастерством и так здорово использует свои моменты ... Конечно, мы разочарованы, но мы должны быть вместе и оставаться сильными. В футболе результат нужно показывать сегодня. Не важно, чего ты достиг три месяца назад. Важно только то, на что ты способен сегодня", - подчеркнул главный тренер "Тоттенхэма" Мауриcио Почеттино.

В другой игре квартета В сербская "Црвена Звезда" преодолела сопротивление греческого "Олимпиакоса" 3:1.

Таким образом подытожим положение в группе В:

"Бавария" - 6 баллов
"Црвена Звезда" - 3
"Олимпиакос" - 1
"Тоттенхэм" - 1.

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