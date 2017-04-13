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Фільм українського режисера увійшов до основної програми Каннського фестивалю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Покірлива" став одним з учасників основного конкурсу 70-го Каннського кінофестивалю, передає УНН з посиланням на ВВС.

"Це фантастична історія, яку я від початку до кінця вигадав. Стимулювало мою фантазію фантастичне оповідання Ф.Достоєвського, яке так і називається "Покірлива", і яке сам Достоєвський назвав "фантастичним". Це історія жертви і ката, розказана катом", - розповів український режисер.

Це третій ігровий фільм С.Лозниці, який бере участь в основному конкурсі Канн - після "Щастя моє" і "В тумані". У 2014 році його документальний фільм "Майдан" показували у позаконкурсній програмі. "Покірлива" - екранізація однойменної повісті Ф.Достоєвського, знята в Латвії.

Як повідомляється, до основного конкурсу увійшло 18 стрічок: Андрій Звягінцев "Нелюбов", Бенні і Джош Сефді "Гарний час", Лінн Ремсі "Ти ніколи тут не був", Франсуа Озон "L'amant double", Корнел Мундруцо "Місяць Юпітера", Йоргос Лантімос "Вбивство священного оленя", Наомі Кавасе "Radiance", Мішель Хазанавічус "Le Redoubtable", Міхаель Ханеке "Happy End", Тодд Хейнс "Wonderstruck", Хон Сан-су "День після", Софія Коппола "Обдурений", Жак Дуайон "Роден", Пон Джун-хо "Окча", Робін Кампілло "120 ударів серця в хвилину", Фатіх Акін "В тіні".

Зазначається, що 70-й кінофестиваль пройде на Лазурному березі Франції c 17 по 28 травня.

Як повідомляв УНН, що 1 квітня 2017 року стартував міжнародний кіноконкурс під назвою “Молодість — безпрограшна лотерея”.

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